Стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією

Стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією
Українське бачення, що вважати перемогою у російсько-українській війні поділяють партнери, наприклад, Сполучені Штати Америки.

Про це сказав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з безпековим радником США Джейком Салліваном, - пише "Європейська правда".

На його думку, Україна вже комунікувала з партнерами про те, що саме вона вважає перемогою.

За словами Єрмака, переможний план включає повну деокупацію усіх територій України, включно із Донбасом і Кримом, виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову на нашу територію.

"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому", - уточнив він.

Єрмак додав, що це бачення погоджено зі Сполученими Штатами.

«Розуміння перемоги наше повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше. У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція - говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги», - резюмував глава ОПУ.

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Теги: перемога
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