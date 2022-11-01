Стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією
Сьогодні, 04:00
Українське бачення, що вважати перемогою у російсько-українській війні поділяють партнери, наприклад, Сполучені Штати Америки.
Про це сказав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з безпековим радником США Джейком Салліваном, - пише "Європейська правда".
На його думку, Україна вже комунікувала з партнерами про те, що саме вона вважає перемогою.
За словами Єрмака, переможний план включає повну деокупацію усіх територій України, включно із Донбасом і Кримом, виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову на нашу територію.
"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому", - уточнив він.
Єрмак додав, що це бачення погоджено зі Сполученими Штатами.
«Розуміння перемоги наше повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше. У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція - говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги», - резюмував глава ОПУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з безпековим радником США Джейком Салліваном, - пише "Європейська правда".
На його думку, Україна вже комунікувала з партнерами про те, що саме вона вважає перемогою.
За словами Єрмака, переможний план включає повну деокупацію усіх територій України, включно із Донбасом і Кримом, виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову на нашу територію.
"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому", - уточнив він.
Єрмак додав, що це бачення погоджено зі Сполученими Штатами.
«Розуміння перемоги наше повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше. У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція - говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги», - резюмував глава ОПУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією
Сьогодні, 04:00
Які щеплення має мати дорослий українець та коли їх робити
Сьогодні, 02:15
Вибух у Рівному: постраждали четверо людей
Сьогодні, 00:50
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 4 листопада
04 листопад, 23:36
Медіа