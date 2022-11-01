Стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією





Про це сказав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з безпековим радником США Джейком Салліваном, - пише



На його думку, Україна вже комунікувала з партнерами про те, що саме вона вважає перемогою.



За словами Єрмака, переможний план включає повну деокупацію усіх територій України, включно із Донбасом і Кримом, виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову на нашу територію.



"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому", - уточнив він.



Єрмак додав, що це бачення погоджено зі Сполученими Штатами.



«Розуміння перемоги наше повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше. У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція - говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги», - резюмував глава ОПУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українське бачення, що вважати перемогою у російсько-українській війні поділяють партнери, наприклад, Сполучені Штати Америки.Про це сказав очільник Офісу президента Українина спільній пресконференції з безпековим радником США, - пише "Європейська правда" На його думку, Україна вже комунікувала з партнерами про те, що саме вона вважає перемогою.За словами Єрмака, переможний план включає повну деокупацію усіх територій України, включно із Донбасом і Кримом, виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову на нашу територію."Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому", - уточнив він.Єрмак додав, що це бачення погоджено зі Сполученими Штатами.«Розуміння перемоги наше повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше. У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція - говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги», - резюмував глава ОПУ.

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