У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку

У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку
У Німеччині колишній чоловік вбив маму дівчини з Луцька Анастасії Котвицької з Луцька. Щоб доставити тіло мами Оксани і поховати її, Насті потрібно 4 тисячі євро.

Про це у фейсбуці написала медійниця Наталка Щука, передає "Конкурент".

Зі слів журналістки, Настя з 13 років жила з бабусею. Батьки дівчини розлучилися. Після цього мама Оксана, яка все життя працювала в аптеці у Луцьку, поїхала на заробітки до Німеччини, аби Настя з братом мали краще життя. Там вона працювала прибиральницею.

Оксана все життя малювала, але через постійні проблеми багато років не могла брати пензлі до рук. Не вірила в себе і свій талант.

Згодом у Німеччині жінка вийшла заміж.

«Спочатку все було чудово. Вона повірила в те, що кохання існує, що щастя є. Але чоловік почав знущатися. Він принижував її, бив, страшно ревнував. Але Оксана не розповідала про це своїм дітям. А коли вони приїжджали в гості, її чоловік-німець поводив себе ідеально. Щойно вона опинялась наодинці з коханим, він продовжував її бити. Про це знала лише близька подруга Оксани», – пише журналістка.

Тож жінка подала на розлучення, але чоловік переслідував її та погрожував. Оксана переїжджала з місця на місце, щоб чоловік не знайшов її. Із собою, крім речей, возила свої картини.

«Тоді Оксана знову почала малювати. Вперше за багато часу. Закривалась в кімнаті і так себе рятувала», – зазначила Наталка Щука.

Зі слів журналістки, два дні тому Оксана попросила свою подругу поїхати з нею додому до колишнього, щоб забрати свої речі. Проте чоловік застрелив її на очах в подруги, а потім вистрелив собі в голову. 51-річна Оксана померла, а він вижив.

Настя з перших днів війни переїхала до Львова. Вона весь цей час волонтерила в Центрі підтримки ВПО.

«Дівчина зробила дуже багато хороших справ для людей», – зауважує Наталка Щука.

Щоб доставити тіло мами і поховати її, Насті потрібно 4 тисячі євро.

«Як ви розумієте, в неї таких грошей немає. Тому я б дуже хотіла, щоб ми з вами допомогли», – додає журналістка.

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Теги: вбивство, Німеччина
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