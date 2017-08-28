У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку

Анастасії Котвицької з Луцька. Щоб доставити тіло мами Оксани і поховати її, Насті потрібно 4 тисячі євро.



Про це у фейсбуці написала медійниця Наталка Щука, передає



Зі слів журналістки, Настя з 13 років жила з бабусею. Батьки дівчини розлучилися. Після цього мама Оксана, яка все життя працювала в аптеці у Луцьку, поїхала на заробітки до Німеччини, аби Настя з братом мали краще життя. Там вона працювала прибиральницею.



Оксана все життя малювала, але через постійні проблеми багато років не могла брати пензлі до рук. Не вірила в себе і свій талант.



Згодом у Німеччині жінка вийшла заміж.



«Спочатку все було чудово. Вона повірила в те, що кохання існує, що щастя є. Але чоловік почав знущатися. Він принижував її, бив, страшно ревнував. Але Оксана не розповідала про це своїм дітям. А коли вони приїжджали в гості, її чоловік-німець поводив себе ідеально. Щойно вона опинялась наодинці з коханим, він продовжував її бити. Про це знала лише близька подруга Оксани», – пише журналістка.



Тож жінка подала на розлучення, але чоловік переслідував її та погрожував. Оксана переїжджала з місця на місце, щоб чоловік не знайшов її. Із собою, крім речей, возила свої картини.



«Тоді Оксана знову почала малювати. Вперше за багато часу. Закривалась в кімнаті і так себе рятувала», – зазначила Наталка Щука.



Зі слів журналістки, два дні тому Оксана попросила свою подругу поїхати з нею додому до колишнього, щоб забрати свої речі. Проте чоловік застрелив її на очах в подруги, а потім вистрелив собі в голову. 51-річна Оксана померла, а він вижив.



Настя з перших днів війни переїхала до Львова. Вона весь цей час волонтерила в Центрі підтримки ВПО.



«Дівчина зробила дуже багато хороших справ для людей», – зауважує Наталка Щука.



Щоб доставити тіло мами і поховати її, Насті потрібно 4 тисячі євро.



«Як ви розумієте, в неї таких грошей немає. Тому я б дуже хотіла, щоб ми з вами допомогли», – додає журналістка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині колишній чоловік вбив маму дівчини з Луцьказ Луцька. Щоб доставити тіло мами Оксани і поховати її, Насті потрібно 4 тисячі євро.Про це у фейсбуці написала медійниця, передає "Конкурент" Зі слів журналістки, Настя з 13 років жила з бабусею. Батьки дівчини розлучилися. Після цього мама Оксана, яка все життя працювала в аптеці у Луцьку, поїхала на заробітки до Німеччини, аби Настя з братом мали краще життя. Там вона працювала прибиральницею.Оксана все життя малювала, але через постійні проблеми багато років не могла брати пензлі до рук. Не вірила в себе і свій талант.Згодом у Німеччині жінка вийшла заміж.«Спочатку все було чудово. Вона повірила в те, що кохання існує, що щастя є. Але чоловік почав знущатися. Він принижував її, бив, страшно ревнував. Але Оксана не розповідала про це своїм дітям. А коли вони приїжджали в гості, її чоловік-німець поводив себе ідеально. Щойно вона опинялась наодинці з коханим, він продовжував її бити. Про це знала лише близька подруга Оксани», – пише журналістка.Тож жінка подала на розлучення, але чоловік переслідував її та погрожував. Оксана переїжджала з місця на місце, щоб чоловік не знайшов її. Із собою, крім речей, возила свої картини.«Тоді Оксана знову почала малювати. Вперше за багато часу. Закривалась в кімнаті і так себе рятувала», – зазначила Наталка Щука.Зі слів журналістки, два дні тому Оксана попросила свою подругу поїхати з нею додому до колишнього, щоб забрати свої речі. Проте чоловік застрелив її на очах в подруги, а потім вистрелив собі в голову. 51-річна Оксана померла, а він вижив.Настя з перших днів війни переїхала до Львова. Вона весь цей час волонтерила в Центрі підтримки ВПО.«Дівчина зробила дуже багато хороших справ для людей», – зауважує Наталка Щука.Щоб доставити тіло мами і поховати її, Насті потрібно 4 тисячі євро.«Як ви розумієте, в неї таких грошей немає. Тому я б дуже хотіла, щоб ми з вами допомогли», – додає журналістка.Моно: 5375414107642414Приват: 5169360001832231Установа банку – ПриватБанкМФО банку – 305299Отримувач платежу – КОТВИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАIBAN - UA743052990000026202746495565Рахунок отримувача – 26202746495565Валюта картки – UAHРНОКПП отримувача – 3725910246

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