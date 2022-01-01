Чи треба заново починати вакцинацію від COVID-19, якщо вчасно не отримали бустерну дозу

Якщо ви отримали дві дози щеплення від коронавірусу понад рік тому, не слід розпочинати курс вакцинації заново. Потрібно просто зробити бустерне щеплення та подовжити захист від важкого перебігу хвороби.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Дорослі люди мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої протиковідної вакцини, дозволеної в Україні.Через 5 місяців після первинного курсу всім людям старшим за 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, не біда – просто зробіть її якнайшвидше.Отримати бустерне щеплення від ковіду можна безкоштовно в будь-якому пункті щеплень.