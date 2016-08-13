На Волині розпочали роботу детективи та аналітики Бюро економічної безпеки

На Волині розпочали роботу детективи та аналітики Бюро економічної безпеки
На посади детективів та аналітиків Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області призначили 7 співробітників. Відділ детективів і відділ аналізу інформації та управління ризиками розпочали свою роботу. Йдеться про 3 старших детективів, 2 детективів та 2 старших аналітиків.

Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Раніше, конкурсна комісія Територіального управління БЕБ у Волинській області завершила перший відбір детективів та аналітиків на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників. Відбір фахівців проходив у кілька етапів: кандидати складали іспит на знання загального та спеціального законодавства, проходили психологічне тестування, поліграф (за згодою) та співбесіду з членами Конкурсної комісії.

«Ми вже завершили перший конкурсний відбір аналітиків та детективів. Семеро фахівців вже призначено на відповідні посади і вони приступають до виконання службових обов’язків. Конкурс виграли фахівці високого рівня без корупційних бекґраундів. Роботи багато, але ми налаштовані продемонструвати високі результати вже найближчим часом», - розповів керівник ТУ БЕБ у Волинській області Ярослав Войтович.

За словами очільника Територіального управління БЕБ у Волинській області, робота нової команди базуватиметься на врахуванні специфіки регіону.

«Сама по собі Волинська область має унікальне територіальне роташування. Залишаючись у глибокому тилу на кордоні з Польщею, саме Волинь концентрує потенційну небезпеку стати новою лінією фронту у випадку вступу у воєнні дії Білорусі, як союзника рф. Працюватимемо у важких умовах соціальної напруги. А втім, перед нами стоять дійсно важливі завдання», - розповів керівник Територіального управління.

Зауважимо, що ТУ БЕБ в Волинській області одне з шести територіальних управлінь БЕБ, які наразі розпочинають свою роботу в Україні.

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Теги: БЕБ, детективи
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