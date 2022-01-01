На війні загинув волинянин Олексій Лєпін
Сьогодні, 08:15
На війні загинув воїн з Волині Олексій Лєпін 1977 року народження.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття близьким і побратимам. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою», – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо прибуття тіла воїна додому повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття близьким і побратимам. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою», – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо прибуття тіла воїна додому повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!
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