На війні загинув волинянин Олексій Лєпін

Олексій Лєпін 1977 року народження.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



«Висловлюю щирі співчуття близьким і побратимам. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою», – йдеться у повідомленні.



Інформацію щодо прибуття тіла воїна додому повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з Волині1977 року народження.Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.«Висловлюю щирі співчуття близьким і побратимам. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою», – йдеться у повідомленні.Інформацію щодо прибуття тіла воїна додому повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію