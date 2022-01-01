ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників
Сьогодні, 10:00
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 600 російських загарбників, 12 безпілотників, 2 крилаті ракети, 2 гелікоптери та 8 танків.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2758 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
артилерійських систем – 1776 (+4) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засобів ППО ‒ 202 (+1) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
крилатих ракет ‒ 399 (+2),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 155 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2758 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
артилерійських систем – 1776 (+4) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засобів ППО ‒ 202 (+1) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
крилатих ракет ‒ 399 (+2),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 155 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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