ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,

артилерійських систем – 1776 (+4) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засобів ППО ‒ 202 (+1) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),

крилатих ракет ‒ 399 (+2),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 155 (+0).



Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували 600 російських загарбників, 12 безпілотників, 2 крилаті ракети, 2 гелікоптери та 8 танків.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,танків ‒ 2758 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,артилерійських систем – 1776 (+4) од,РСЗВ – 391 (+0) од,засобів ППО ‒ 202 (+1) од,літаків – 277 (+0) од,гелікоптерів – 260 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),крилатих ракет ‒ 399 (+2),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,спеціальної техніки ‒ 155 (+0).Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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