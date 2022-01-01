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У Росії проблеми з підготовкою мобілізованих, – британська розвідка

У Росії проблеми з підготовкою мобілізованих, – британська розвідка
Росія не має можливостей для навчання великої кількості мобілізованих, яких потім відправляють воювати проти України.

Про це з посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії пише Укрінформ.

«Росії, ймовірно, не вдається забезпечити військову підготовку для чоловіків в рамках поточної мобілізації та щорічного осіннього призову. Збройні сили РФ вже були перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військових, необхідних для їх «часткової мобілізації», про яку було оголошено 21 вересня 2022 року. Ці проблеми ускладняться додатковим регулярним осіннім річним циклом призову, оголошеним 30 вересня 2022 року, що розпочався 1 листопада 2022 року і в рамках якого планують залучити додатково 120 000 військовослужбовців», - заявили у відомстві.

Зазначається, що нещодавно мобілізовані призовники, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі.

«Досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, імовірно, загинули під час конфлікту», - додали у Міноборони.

У відомстві зазначили, що російські війська проводять навчання в білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії.

«Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал», - підкреслили у Міноборони Британії.

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Теги: Російські окупанти, мобілізація в РФ
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