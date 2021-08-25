На Волині четверо людей отруїлись грибами





Про це



Сезон збору грибів триває, тож волинянам нагадують, що робити аби не потрапити з отруєнням до лікарні та як не прогавити перші симптоми хвороби.



Найчастіше причиною отруєння стає вживання страв та консервації з рядовкою зеленою, підосичниками, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями та гливами, невідомими дикорослими грибами.



Також розповідають, що це доволі специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.



Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.



Як не отруїтися грибами:



• Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.

• Не купуйте гриби на стихійних ринках.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

• Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

• Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

• Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

• Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

• Не куштуйте сирі гриби.

• Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викиньте.

• Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

• Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

• Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.



Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів:



• нудота;

• блювота;

• різкий біль у животі;

• діарея;

• запаморочення;

• підвищення температури тіла;

• зниження пульсу;

• задуха;

• судоми;

• відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

• марення, поява галюцинацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Центру громадського здоров’я у жовтні поточного року в Україні зареєстровано 65 осередків отруєння дикорослими грибами. Загалом постраждало 87 людей, з них 23 дитини. На Волині у 2022 році було зареєстровано 4 випадки отруєння. Потерпілі були з Камінь-Каширського та Ковельского районів. Всі пройшли лікування, стан здоров’я задовільний.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Сезон збору грибів триває, тож волинянам нагадують, що робити аби не потрапити з отруєнням до лікарні та як не прогавити перші симптоми хвороби.Найчастіше причиною отруєння стає вживання страв та консервації з рядовкою зеленою, підосичниками, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями та гливами, невідомими дикорослими грибами.Також розповідають, що це доволі специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.• Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.• Не купуйте гриби на стихійних ринках.Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.• Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.• Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.• Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.• Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.• Не куштуйте сирі гриби.• Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викиньте.• Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.• Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.• Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.• нудота;• блювота;• різкий біль у животі;• діарея;• запаморочення;• підвищення температури тіла;• зниження пульсу;• задуха;• судоми;• відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);• марення, поява галюцинацій.

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