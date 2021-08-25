На Волині четверо людей отруїлись грибами

На Волині четверо людей отруїлись грибами
За даними Центру громадського здоров’я у жовтні поточного року в Україні зареєстровано 65 осередків отруєння дикорослими грибами. Загалом постраждало 87 людей, з них 23 дитини. На Волині у 2022 році було зареєстровано 4 випадки отруєння. Потерпілі були з Камінь-Каширського та Ковельского районів. Всі пройшли лікування, стан здоров’я задовільний.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Сезон збору грибів триває, тож волинянам нагадують, що робити аби не потрапити з отруєнням до лікарні та як не прогавити перші симптоми хвороби.

Найчастіше причиною отруєння стає вживання страв та консервації з рядовкою зеленою, підосичниками, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями та гливами, невідомими дикорослими грибами.

Також розповідають, що це доволі специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.

Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами:

• Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.
• Не купуйте гриби на стихійних ринках.
Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
• Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
• Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.
• Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
• Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
• Не куштуйте сирі гриби.
• Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викиньте.
• Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
• Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
• Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів:

• нудота;
• блювота;
• різкий біль у животі;
• діарея;
• запаморочення;
• підвищення температури тіла;
• зниження пульсу;
• задуха;
• судоми;
• відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
• марення, поява галюцинацій.

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Теги: Гриби, отруєння
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