Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада





Про це Борис Карпус.



«Зустрічаємо тіло Героя на в’їзді в Нововолинськ о 9:00. Закликаю жителів прибути і гідно зустріти нашого Захисника.



Панахида відбудеться у Свято-Духівському соборі. Початок о 13:00», – йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблий воїн з Нововолинська Олексій Лєпін повернеться у рідну громаду в неділю, 6 листопада.Про це повідомив мер Нововолинська«Зустрічаємо тіло Героя на в’їзді в Нововолинськ о 9:00. Закликаю жителів прибути і гідно зустріти нашого Захисника.Панахида відбудеться у Свято-Духівському соборі. Початок о 13:00», – йдеться у повідомленні.

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