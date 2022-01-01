Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Сьогодні, 14:03
Загиблий воїн з Нововолинська Олексій Лєпін повернеться у рідну громаду в неділю, 6 листопада.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«Зустрічаємо тіло Героя на в’їзді в Нововолинськ о 9:00. Закликаю жителів прибути і гідно зустріти нашого Захисника.
Панахида відбудеться у Свято-Духівському соборі. Початок о 13:00», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«Зустрічаємо тіло Героя на в’їзді в Нововолинськ о 9:00. Закликаю жителів прибути і гідно зустріти нашого Захисника.
Панахида відбудеться у Свято-Духівському соборі. Початок о 13:00», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!
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