Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада

Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Загиблий воїн з Нововолинська Олексій Лєпін повернеться у рідну громаду в неділю, 6 листопада.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

«Зустрічаємо тіло Героя на в’їзді в Нововолинськ о 9:00. Закликаю жителів прибути і гідно зустріти нашого Захисника.

Панахида відбудеться у Свято-Духівському соборі. Початок о 13:00», – йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого! Вічна пам’ять та шана Герою!

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Теги: Олексій Лєпін, Волинь, прощання
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