У луцькому драмтеатрі – нова локація

У луцькому драмтеатрі – нова локація
Аби не переносити вистави через довготривалі повітряні тривоги, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.

Луцький шоумен та директор театру Сергій Скулинець розповідає: якщо повітряна тривога триває понад 45 хвилин, вистави доводиться переносити.

«Дуже прикро, коли глядачі приходять з квітами привітати наших акторів, а все йде не за планом, тому у нас і виникла ідея створити "Театр в укритті"», – пояснює Сергій Скулинець.

Тут, каже, були голі стіни, а за годину до самого заходу дороблювали сцену, та врешті зробили все можливе, аби глядачеві було комфортно.

«І сьогодні (4 листопада – ред.) до нас прийшли друзі та гості нашого міста, щоб подивитися першу виставу у нашому "Театрі в укритті". Я думаю, що попри всі сирени, ми зможемо проводити у цій залі не тільки мінівистави і концерти, а, можливо, і благодійні заходи, акустичні і художні вечори», – зауважує директор драмтеатру.

У луцькому драмтеатрі – нова локація


До слова, перший благодійний захід відбувся вчора. Його мета –зібрати кошти для 72 бригади. За словами Сергія Скулинця, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.

Попереду, ділиться пан Сергій, – багато проєктів. Наприкінці листопада, наприклад, у театрі відбудеться мінівистава «Діло зі снайпером».

«Хочемо вже запросити лучан та гостей нашого міста. Приходьте, ми вас гостинно зустрінемо, адже Волинь для всіх завжди гостинна!» – підкреслив Сергій Скулинець.

Анастасія ДУНСЬКА та Діана РІШКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Скулинець, «Театр в укритті»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Сьогодні, 15:10
Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Сьогодні, 14:03
На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:59
На Волині четверо людей отруїлись грибами
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
«Янголам в білих халатах»: у центрі Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям «Янголам в білих халатах»: у центрі Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям
26 серпень, 2020, 11:45
Відомий волинський композитор і шоумен здійснить мрію доньки загиблого бійця АТО Відомий волинський композитор і шоумен здійснить мрію доньки загиблого бійця АТО
28 травень, 2020, 11:05
Луцький шоумен присвятив пісню лікарям. ВІДЕО Луцький шоумен присвятив пісню лікарям. ВІДЕО
12 квітень, 2020, 08:36
Волинський співак Сергій Скулинець влаштовує концерт у «серці» Карпат Волинський співак Сергій Скулинець влаштовує концерт у «серці» Карпат
27 грудень, 2019, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
 0
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Сьогодні, 15:10
 0
Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Сьогодні, 14:03
 0
На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
На Волині четверо людей отруїлись грибами
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8