У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
Аби не переносити вистави через довготривалі повітряні тривоги, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.
Луцький шоумен та директор театру Сергій Скулинець розповідає: якщо повітряна тривога триває понад 45 хвилин, вистави доводиться переносити.
«Дуже прикро, коли глядачі приходять з квітами привітати наших акторів, а все йде не за планом, тому у нас і виникла ідея створити "Театр в укритті"», – пояснює Сергій Скулинець.
Тут, каже, були голі стіни, а за годину до самого заходу дороблювали сцену, та врешті зробили все можливе, аби глядачеві було комфортно.
«І сьогодні (4 листопада – ред.) до нас прийшли друзі та гості нашого міста, щоб подивитися першу виставу у нашому "Театрі в укритті". Я думаю, що попри всі сирени, ми зможемо проводити у цій залі не тільки мінівистави і концерти, а, можливо, і благодійні заходи, акустичні і художні вечори», – зауважує директор драмтеатру.
До слова, перший благодійний захід відбувся вчора. Його мета –зібрати кошти для 72 бригади. За словами Сергія Скулинця, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.
Попереду, ділиться пан Сергій, – багато проєктів. Наприкінці листопада, наприклад, у театрі відбудеться мінівистава «Діло зі снайпером».
«Хочемо вже запросити лучан та гостей нашого міста. Приходьте, ми вас гостинно зустрінемо, адже Волинь для всіх завжди гостинна!» – підкреслив Сергій Скулинець.
Анастасія ДУНСЬКА та Діана РІШКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.
Луцький шоумен та директор театру Сергій Скулинець розповідає: якщо повітряна тривога триває понад 45 хвилин, вистави доводиться переносити.
«Дуже прикро, коли глядачі приходять з квітами привітати наших акторів, а все йде не за планом, тому у нас і виникла ідея створити "Театр в укритті"», – пояснює Сергій Скулинець.
Тут, каже, були голі стіни, а за годину до самого заходу дороблювали сцену, та врешті зробили все можливе, аби глядачеві було комфортно.
«І сьогодні (4 листопада – ред.) до нас прийшли друзі та гості нашого міста, щоб подивитися першу виставу у нашому "Театрі в укритті". Я думаю, що попри всі сирени, ми зможемо проводити у цій залі не тільки мінівистави і концерти, а, можливо, і благодійні заходи, акустичні і художні вечори», – зауважує директор драмтеатру.
До слова, перший благодійний захід відбувся вчора. Його мета –зібрати кошти для 72 бригади. За словами Сергія Скулинця, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.
Попереду, ділиться пан Сергій, – багато проєктів. Наприкінці листопада, наприклад, у театрі відбудеться мінівистава «Діло зі снайпером».
«Хочемо вже запросити лучан та гостей нашого міста. Приходьте, ми вас гостинно зустрінемо, адже Волинь для всіх завжди гостинна!» – підкреслив Сергій Скулинець.
Анастасія ДУНСЬКА та Діана РІШКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Сьогодні, 15:10
На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:59
На Волині четверо людей отруїлись грибами
Сьогодні, 11:57
Медіа