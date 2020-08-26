У луцькому драмтеатрі – нова локація

Аби не переносити вистави через довготривалі повітряні тривоги, у Волинському академічному обласному українськомумузично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.Луцький шоумен та директор театрурозповідає: якщо повітряна тривога триває понад 45 хвилин, вистави доводиться переносити.«Дуже прикро, коли глядачі приходять з квітами привітати наших акторів, а все йде не за планом, тому у нас і виникла ідея створити "Театр в укритті"», – пояснює Сергій Скулинець.Тут, каже, були голі стіни, а за годину до самого заходу дороблювали сцену, та врешті зробили все можливе, аби глядачеві було комфортно.«І сьогоднідо нас прийшли друзі та гості нашого міста, щоб подивитися першу виставу у нашому "Театрі в укритті". Я думаю, що попри всі сирени, ми зможемо проводити у цій залі не тільки мінівистави і концерти, а, можливо, і благодійні заходи, акустичні і художні вечори», – зауважує директор драмтеатру.До слова, перший благодійний захід відбувся вчора. Його мета –зібрати кошти для 72 бригади. За словами Сергія Скулинця, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.Попереду, ділиться пан Сергій, – багато проєктів. Наприкінці листопада, наприклад, у театрі відбудеться мінівистава «Діло зі снайпером».«Хочемо вже запросити лучан та гостей нашого міста. Приходьте, ми вас гостинно зустрінемо, адже Волинь для всіх завжди гостинна!» – підкреслив Сергій Скулинець.