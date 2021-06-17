Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину
Сьогодні, 18:04
У Луцьку розшукують дівчину, яка, ймовірно, причетна до крадіжок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
«Луцькі оперативники встановлюють особу, ймовірно, причетну до вчинення крадіжок з магазинів. За цими фактами в Луцькому районному управлінні поліції тривають досудові розслідування. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану», - йдеться у дописі.
Правоохоронці звертаються до волинян, яким відома будь-яка інформація про зображену на фото дівчину, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
«Луцькі оперативники встановлюють особу, ймовірно, причетну до вчинення крадіжок з магазинів. За цими фактами в Луцькому районному управлінні поліції тривають досудові розслідування. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану», - йдеться у дописі.
Правоохоронці звертаються до волинян, яким відома будь-яка інформація про зображену на фото дівчину, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
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Коментарі 1
Така симпатична дівчина! Вона може іншим шляхом заробити собі на прожиття. В жінки завжди є чим розрахуватись...
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