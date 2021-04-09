Директорку нововолинського ліцею оштрафували за преміювання родичів

Майю Кльофу оштрафували на 6,8 тис. грн за порушення конфлікту інтересів. Жінка підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу вчителем математики, а також виписала йому декілька премій. Крім того, вона також виписувала премії своїй рідній сестрі, яка теж працює у цьому ліцеї. За законом, перед цим вона мала б повідомити керівництво про конфлікт інтересів, але жінка цього не зробила.



Про це



Як йдеться у



• У серпні 2021 року вона підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу;

• У грудні 2020 року виписала щорічну премію 2200 грн чоловікові та 1100 грн рідній сестрі;

• У листопаді 2021 року виписала щорічну премію 4100 грн чоловікові та 6000 грн сестрі;

• У грудні 2021 року виписала премію з нагоди Різдва та Нового року 1000 грн чоловікові та 1000 грн сестрі;



Всі ці протоколи об'єднали в один за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів). Відомо, що директорка повністю визнала свою провину та розкаялась.



Як зазначив суд, перед призначенням чоловіка на роботу та виписуванням премій вона, згідно з законодавством, повинна була повідомити про конфлікт інтересів. Та оскільки вона цього не зробила, суддя Микола Ушаков визнав її винною і призначив 6,8 тис. грн штрафу.



Постанова поки що не набрала законної сили, Майя Кльофа може оскаржити її в апеляційному суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директорку Нововолинського ліцею №5оштрафували на 6,8 тис. грн за порушення конфлікту інтересів. Жінка підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу вчителем математики, а також виписала йому декілька премій. Крім того, вона також виписувала премії своїй рідній сестрі, яка теж працює у цьому ліцеї. За законом, перед цим вона мала б повідомити керівництво про конфлікт інтересів, але жінка цього не зробила.Про це пише Захід.net.Як йдеться у постанові Нововолинського міськрайонного суду, на директорку ліцею склали одразу декілька протоколів за такі порушення:• У серпні 2021 року вона підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу;• У грудні 2020 року виписала щорічну премію 2200 грн чоловікові та 1100 грн рідній сестрі;• У листопаді 2021 року виписала щорічну премію 4100 грн чоловікові та 6000 грн сестрі;• У грудні 2021 року виписала премію з нагоди Різдва та Нового року 1000 грн чоловікові та 1000 грн сестрі;Всі ці протоколи об'єднали в один за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів). Відомо, що директорка повністю визнала свою провину та розкаялась.Як зазначив суд, перед призначенням чоловіка на роботу та виписуванням премій вона, згідно з законодавством, повинна була повідомити про конфлікт інтересів. Та оскільки вона цього не зробила, суддя Микола Ушаков визнав її винною і призначив 6,8 тис. грн штрафу.Постанова поки що не набрала законної сили, Майя Кльофа може оскаржити її в апеляційному суді.

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