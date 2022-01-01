 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії

Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Під час обмінів із російського полону визволили загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки.

Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

В НГУ запевнили, що повернутим надається необхідна медична та психологічна допомога. Робота щодо повернення усіх наших захисників триває.

Родичів та близьких закликають за необхідності звертатися на гарячу лінію НГУ, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і не передавати ці дані стороннім особам, щоб не нашкодити обміну та тим, хто перебуває в полоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Полон, Нацгвардія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Росії проблеми з підготовкою мобілізованих, – британська розвідка
Сьогодні, 10:57
ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників
Сьогодні, 10:00
255-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:21
Вранці у суботу Волинь зустріне загиблих у війні з Росією воїнів
04 листопад, 23:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Сьогодні, 15:10
Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Сьогодні, 14:03
На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:59
На Волині четверо людей отруїлись грибами
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
«Пів року невідомості, дев’ятий місяць пекла і нестерпного болю»: мама полоненого «азовця» з Волині розповіла про сина «Пів року невідомості, дев’ятий місяць пекла і нестерпного болю»: мама полоненого «азовця» з Волині розповіла про сина
02 листопад, 15:21
Звільнений з полону захисник «Азовсталі» Володимир Лучко повернувся на рідну Волинь Звільнений з полону захисник «Азовсталі» Володимир Лучко повернувся на рідну Волинь
29 жовтень, 18:01
«Я вже нічого не боюся й уявляю зустріч з сином»: лучанка майже сім місяців чекає з полону захисника Маріуполя «Я вже нічого не боюся й уявляю зустріч з сином»: лучанка майже сім місяців чекає з полону захисника Маріуполя
28 жовтень, 11:26
Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому
27 жовтень, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
 0
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Сьогодні, 15:10
 0
Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Сьогодні, 14:03
 0
На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
На Волині четверо людей отруїлись грибами
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8