На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО

На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Учора, 4 листопада, пізно ввечері виникла пожежа в дерев’яному будиночку на околицях міста Ковеля. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Бійці ДСНС 4-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували вогонь о 22:35 (за 6 хвилин після прибуття).

На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО


Пожежа на дачному масиві «Дружба» виникла, ймовірно, через необережність при поводженні з вогнем.

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Теги: Дачний масив, Ковель, пожежа
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