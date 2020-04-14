На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО





Про це



Бійці ДСНС 4-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували вогонь о 22:35 (за 6 хвилин після прибуття).







Пожежа на дачному масиві «Дружба» виникла, ймовірно, через необережність при поводженні з вогнем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 4 листопада, пізно ввечері виникла пожежа в дерев’яному будиночку на околицях міста Ковеля. На щастя, ніхто не постраждав.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Бійці ДСНС 4-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували вогонь о 22:35 (за 6 хвилин після прибуття).Пожежа на дачному масиві «Дружба» виникла, ймовірно, через необережність при поводженні з вогнем.

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