На околицях Ковеля горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Учора, 4 листопада, пізно ввечері виникла пожежа в дерев’яному будиночку на околицях міста Ковеля. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Бійці ДСНС 4-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували вогонь о 22:35 (за 6 хвилин після прибуття).
Пожежа на дачному масиві «Дружба» виникла, ймовірно, через необережність при поводженні з вогнем.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Бійці ДСНС 4-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували вогонь о 22:35 (за 6 хвилин після прибуття).
Пожежа на дачному масиві «Дружба» виникла, ймовірно, через необережність при поводженні з вогнем.
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