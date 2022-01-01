У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
Сьогодні, 19:25
Завтра, 6 листопада, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з загиблим воїном Денисом Кудрявцевим.
Про це повідомляють у Луцьраді.
Відспівування військовослужбовця розпочнеться о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Денис Кудрявцев загинув 1 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району на Харківщині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Луцьраді.
Відспівування військовослужбовця розпочнеться о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Денис Кудрявцев загинув 1 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району на Харківщині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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