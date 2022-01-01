У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим

Денисом Кудрявцевим.



Про це



Відспівування військовослужбовця розпочнеться о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 6 листопада, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з загиблим воїномПро це повідомляють у Луцьраді.Відспівування військовослужбовця розпочнеться о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Денис Кудрявцев загинув 1 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району на Харківщині.

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