 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим

У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
Завтра, 6 листопада, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з загиблим воїном Денисом Кудрявцевим.

Про це повідомляють у Луцьраді.

Відспівування військовослужбовця розпочнеться о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Денис Кудрявцев загинув 1 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району на Харківщині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Денис Кудрявцев, прощання, втрати Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:33
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Сьогодні, 15:10
У Росії проблеми з підготовкою мобілізованих, – британська розвідка
Сьогодні, 10:57
ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників
Сьогодні, 10:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
Сьогодні, 19:25
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:33
Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину
Сьогодні, 18:04
Директорку нововолинського ліцею оштрафували за преміювання родичів
Сьогодні, 17:05
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
Схожі новини
Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада Із загиблим воїном Олексієм Лєпіним прощатимуться завтра, 6 листопада
Сьогодні, 14:03
У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич
24 жовтень, 21:30
У Володимирі провели в останню дорогу воїна Євгена Ворошика У Володимирі провели в останню дорогу воїна Євгена Ворошика
08 жовтень, 16:49
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Віталієм Пшитюком. ФОТО У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Віталієм Пшитюком. ФОТО
24 вересень, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
Сьогодні, 19:25
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:33
 0
Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину
Сьогодні, 18:04
 0
Директорку нововолинського ліцею оштрафували за преміювання родичів
Сьогодні, 17:05
 0
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8