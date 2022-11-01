Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень, – Укренерго
Сьогодні, 20:33
В Укренерго пояснили, що застосування аварійних вимкнень не скасовує дію графіку погодинних обмежень в інший період доби.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго, передає "Економічна правда".
Сьогоднішні додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.
Відповідно, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення для всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
В Укренерго наводять аналогію, що графіки погодинних відключень, як лікування людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень – це вимушене поверненням пацієнта в реанімацію. Відтак, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.
Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.
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Про це повідомляє пресслужба Укренерго, передає "Економічна правда".
Сьогоднішні додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.
Відповідно, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення для всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
В Укренерго наводять аналогію, що графіки погодинних відключень, як лікування людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень – це вимушене поверненням пацієнта в реанімацію. Відтак, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.
Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.
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