Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень, – Укренерго

Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень, – Укренерго
В Укренерго пояснили, що застосування аварійних вимкнень не скасовує дію графіку погодинних обмежень в інший період доби.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго, передає "Економічна правда".

Сьогоднішні додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

Відповідно, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення для всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

В Укренерго наводять аналогію, що графіки погодинних відключень, як лікування людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень – це вимушене поверненням пацієнта в реанімацію. Відтак, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.

Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Електроенергія, аварійні вимкнення, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень, – Укренерго
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
Сьогодні, 19:25
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:33
Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
Повідомили, коли у лучан з'явиться світло Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
01 листопад, 17:45
Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком
31 жовтень, 01:00
Як волиняни економлять електроенергію. ВІДЕО Як волиняни економлять електроенергію. ВІДЕО
30 жовтень, 16:30
На Волині – перевантаження електромереж На Волині – перевантаження електромереж
25 жовтень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень, – Укренерго
Сьогодні, 20:33
 0
Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
Сьогодні, 19:25
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:33
 0
Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8