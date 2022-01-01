Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України

Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Відремонтовали обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Теги: ЗАЕС, електроенергія
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