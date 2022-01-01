Добрі новини від ВолиньPost за 5 листопада

І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день,Збройні сили України ліквідували уже 75440 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,танків ‒ 2758 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,артилерійських систем – 1776 (+4) од,РСЗВ – 391 (+0) од,засобів ППО ‒ 202 (+1) од,літаків – 277 (+0) од,гелікоптерів – 260 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),крилатих ракет ‒ 399 (+2),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,спеціальної техніки ‒ 155 (+0).Під час обмінів із російського полону визволили загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії."За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки.Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - повідомляють у пресслужбі Нацгвардії.Аби не переносити вистави через довготривалі повітряні тривоги, у Волинському академічному обласному українськомумузично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.Учора там відбувся перший благодійний захід. Його мета – зібрати кошти для 72 бригади. За словами луцького шоумена та директора театру, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його припинили через обстріл росіян. Відремонтували обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.Педагоги та учні Ківерцівського ліцею №3 розпочали виготовлення окопних свічок для військових. За місяць зробили дві сотні таких свічок, які волонтери відправлять на передову українським захисникам.