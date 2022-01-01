Добрі новини від ВолиньPost за 5 листопада
05 листопад, 23:30
І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!
Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 5 листопада:
ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників
Збройні сили України ліквідували уже 75440 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2758 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
артилерійських систем – 1776 (+4) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засобів ППО ‒ 202 (+1) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
крилатих ракет ‒ 399 (+2),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 155 (+0).
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Під час обмінів із російського полону визволили загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії.
"За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки.
Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - повідомляють у пресслужбі Нацгвардії.
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Аби не переносити вистави через довготривалі повітряні тривоги, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.
Учора там відбувся перший благодійний захід. Його мета – зібрати кошти для 72 бригади. За словами луцького шоумена та директора театру Сергія Скулинця, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.
Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його припинили через обстріл росіян. Відремонтували обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.
У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО
Педагоги та учні Ківерцівського ліцею №3 розпочали виготовлення окопних свічок для військових. За місяць зробили дві сотні таких свічок, які волонтери відправлять на передову українським захисникам.
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Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 5 листопада:
ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників
Збройні сили України ліквідували уже 75440 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2758 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
артилерійських систем – 1776 (+4) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засобів ППО ‒ 202 (+1) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
крилатих ракет ‒ 399 (+2),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 155 (+0).
Із російського полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії
Під час обмінів із російського полону визволили загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії.
"За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки.
Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - повідомляють у пресслужбі Нацгвардії.
У луцькому драмтеатрі – нова локація
Аби не переносити вистави через довготривалі повітряні тривоги, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося вчора, 4 листопада.
Учора там відбувся перший благодійний захід. Його мета – зібрати кошти для 72 бригади. За словами луцького шоумена та директора театру Сергія Скулинця, театр також долучився і зібрав на потреби Збройних сил України 10 тисяч гривень.
Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його припинили через обстріл росіян. Відремонтували обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.
У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО
Педагоги та учні Ківерцівського ліцею №3 розпочали виготовлення окопних свічок для військових. За місяць зробили дві сотні таких свічок, які волонтери відправлять на передову українським захисникам.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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