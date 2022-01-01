У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО

У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО
Педагоги Ківерцівського ліцею №3 розпочали виготовлення окопних свічок для військових. За місяць зробили дві сотні таких свічок.

Про це розповіла Суспільному педагогиня-організаторка Ірина Холявінська.

До роботи педагоги долучають й учнів навчального закладу.

"Дітям дуже важливо бути потрібними в цій ситуації. Вони долучаються, приносять картон, готують банки, сортують все. Так вони відчувають свою потрібність в даній ситуації", – говорить педагогиня.
У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО

Педагогиня Лариса Романюк також долучилася до роботи. Жінка розповіла, що спочатку готує баночки, аби були без зазубринок. Потім бере картон, на виготовлення однієї свічки витрачає 10 хвилин.

За словами Наталії Холявінської, найдорожче в процесі виробництва свічок — парафін. Його заготовляють самі або приносять небайдужі волиняни. На виготовлення однієї окопної свічки потрібно 200 грамів парафіну.
У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО

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Теги: окопні свічки, Ковельський ліцей
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