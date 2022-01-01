У волинському ліцею педагоги виготовили 200 окопних свічок для бійців. ФОТО





Про це розповіла Ірина Холявінська.



До роботи педагоги долучають й учнів навчального закладу.



"Дітям дуже важливо бути потрібними в цій ситуації. Вони долучаються, приносять картон, готують банки, сортують все. Так вони відчувають свою потрібність в даній ситуації", – говорить педагогиня.



Педагогиня Лариса Романюк також долучилася до роботи. Жінка розповіла, що спочатку готує баночки, аби були без зазубринок. Потім бере картон, на виготовлення однієї свічки витрачає 10 хвилин.



За словами Наталії Холявінської, найдорожче в процесі виробництва свічок — парафін. Його заготовляють самі або приносять небайдужі волиняни. На виготовлення однієї окопної свічки потрібно 200 грамів парафіну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Педагоги Ківерцівського ліцею №3 розпочали виготовлення окопних свічок для військових. За місяць зробили дві сотні таких свічок.Про це розповіла Суспільному педагогиня-організаторкаДо роботи педагоги долучають й учнів навчального закладу."Дітям дуже важливо бути потрібними в цій ситуації. Вони долучаються, приносять картон, готують банки, сортують все. Так вони відчувають свою потрібність в даній ситуації", – говорить педагогиня.Педагогиняк також долучилася до роботи. Жінка розповіла, що спочатку готує баночки, аби були без зазубринок. Потім бере картон, на виготовлення однієї свічки витрачає 10 хвилин.За словами Наталії Холявінської, найдорожче в процесі виробництва свічок — парафін. Його заготовляють самі або приносять небайдужі волиняни. На виготовлення однієї окопної свічки потрібно 200 грамів парафіну.

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