Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада





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Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 11°С.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Арефи і відзначається день ікони Божої Матері “Усіх скорботних радість”. У минулі часи з цього дня дівчата збирались прясти і загадували на судженого. Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів вродило мало — зима буде сніжною і суворою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 6 листопада, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 11°С.Цього дня вшановується пам’ять святого Арефи і відзначається день ікони Божої Матері “Усіх скорботних радість”. У минулі часи з цього дня дівчата збирались прясти і загадували на судженого. Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів вродило мало — зима буде сніжною і суворою.

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