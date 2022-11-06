Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
У неділю, 6 листопада, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Арефи і відзначається день ікони Божої Матері “Усіх скорботних радість”. У минулі часи з цього дня дівчата збирались прясти і загадували на судженого. Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів вродило мало — зима буде сніжною і суворою.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Арефи і відзначається день ікони Божої Матері “Усіх скорботних радість”. У минулі часи з цього дня дівчата збирались прясти і загадували на судженого. Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів вродило мало — зима буде сніжною і суворою.
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