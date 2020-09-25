Вибух у Рівному: постраждали четверо людей

Вибух у Рівному: постраждали четверо людей
Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича у Рівному надійшло до поліції пізно увечері 4 листопада.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок.

За попередньою інформацією - постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

Вибух у Рівному: постраждали четверо людей


На місці події працюють керівництво ГУНП та Рівненського РУП, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними наразі спілкуються правоохоронці.

Вибух у Рівному: постраждали четверо людей

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Теги: вибух, Рівне
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