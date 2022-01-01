Вранці у суботу Волинь зустріне загиблих у війні з Росією воїнів
Сьогодні, 23:10
Волинян просять зустріти у Луцьку екіпаж гуманітарної місії «На щиті».
Про це на фейсбуці повідомила журналістка та волонтерка Еля Коротинська.
Зустріч кортежу запланована у суботу, 5 листопада, орієнтовно о 8:30-9:00.
Зустріч Героїв традиційно відбудеться при в'їзді до Луцька з боку села Гаразджа. Збір о 08:30 на АЗС «King Oil». Далі загиблих воїнів супроводять через все місто за маршрутою Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Волонтери звертаються до водіїв, які бачать попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. А пішоходів просять не перебігати дорогу перед колоною.
«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - додає Еля Коротинська.
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Про це на фейсбуці повідомила журналістка та волонтерка Еля Коротинська.
Зустріч кортежу запланована у суботу, 5 листопада, орієнтовно о 8:30-9:00.
Зустріч Героїв традиційно відбудеться при в'їзді до Луцька з боку села Гаразджа. Збір о 08:30 на АЗС «King Oil». Далі загиблих воїнів супроводять через все місто за маршрутою Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Волонтери звертаються до водіїв, які бачать попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. А пішоходів просять не перебігати дорогу перед колоною.
«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - додає Еля Коротинська.
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