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Вранці у суботу Волинь зустріне загиблих у війні з Росією воїнів

Вранці у суботу Волинь зустріне загиблих у війні з Росією воїнів
Волинян просять зустріти у Луцьку екіпаж гуманітарної місії «На щиті».

Про це на фейсбуці повідомила журналістка та волонтерка Еля Коротинська.

Зустріч кортежу запланована у суботу, 5 листопада, орієнтовно о 8:30-9:00.

Зустріч Героїв традиційно відбудеться при в'їзді до Луцька з боку села Гаразджа. Збір о 08:30 на АЗС «King Oil». Далі загиблих воїнів супроводять через все місто за маршрутою Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Волонтери звертаються до водіїв, які бачать попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. А пішоходів просять не перебігати дорогу перед колоною.

«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - додає Еля Коротинська.

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Теги: загиблі, війна
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