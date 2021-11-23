Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО

Ерік Коржевич з Володимира.



Про це на своїй Юлія Семко.



«В ці складні часи ми продовжуємо гідно представляти Волинську область. Вітаємо віце-чемпіона Коржевича Еріка», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На відкритих всеукраїнських змаганнях (чемпіонату) з боксу серед юніорів 2007-2008 р.н. «срібло» виборовз Володимира.Про це на своїй сторінці у фесбук написала тренерка«В ці складні часи ми продовжуємо гідно представляти Волинську область. Вітаємо віце-чемпіона Коржевича Еріка», – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію