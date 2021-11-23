Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО

Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО
На відкритих всеукраїнських змаганнях (чемпіонату) з боксу серед юніорів 2007-2008 р.н. «срібло» виборов Ерік Коржевич з Володимира.

Про це на своїй сторінці у фесбук написала тренерка Юлія Семко.

«В ці складні часи ми продовжуємо гідно представляти Волинську область. Вітаємо віце-чемпіона Коржевича Еріка», – йдеться у повідомленні.
Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО
Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО
Волинянин привіз «срібло» з всеукраїнських змагань з боксу. ФОТО


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Теги: Коржевич, Волинь, боксер, змагання
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