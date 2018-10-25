На Волині здорожчали яйця, сало та овочі





Про це повідомляє



Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 25,4 %.



Найбільше в області подорожчали яйця та сало (на 60,8 % і 26,3 % відповідно). Суттєво зросли також ціни на овочі – на 10,9 %. Здорожчали свинина, яловичину і телятина, масло, рис, сири, риба та продукти з риби, сметана, м'ясо птиці.



Окрім того, хліб і продукти з борошна здорожчали за місяць на 2,3 %.



Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас подешевшали продукти переробки зернових, макаронні вироби, цукор (на 1,6–0,6 %).



На сьогодні продовольчий кошик подорожчав у порівнянні з жовтнем 2021 року на 36%, і до кінця року прогнозують подорожчання до 40%. Про це заявив член правління Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На споживчих ринках області у жовтні ціни на продукти харчування зросли на 5,1 %.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на обласне управління статистики.Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 25,4 %.Найбільше в області подорожчали яйця та сало (на 60,8 % і 26,3 % відповідно). Суттєво зросли також ціни на овочі – на 10,9 %. Здорожчали свинина, яловичину і телятина, масло, рис, сири, риба та продукти з риби, сметана, м'ясо птиці.Окрім того, хліб і продукти з борошна здорожчали за місяць на 2,3 %.Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас подешевшали продукти переробки зернових, макаронні вироби, цукор (на 1,6–0,6 %).На сьогодні продовольчий кошик подорожчав у порівнянні з жовтнем 2021 року на 36%, і до кінця року прогнозують подорожчання до 40%. Про це заявив член правління Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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