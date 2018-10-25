На Волині здорожчали яйця, сало та овочі
Сьогодні, 06:12
На споживчих ринках області у жовтні ціни на продукти харчування зросли на 5,1 %.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на обласне управління статистики.
Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 25,4 %.
Найбільше в області подорожчали яйця та сало (на 60,8 % і 26,3 % відповідно). Суттєво зросли також ціни на овочі – на 10,9 %. Здорожчали свинина, яловичину і телятина, масло, рис, сири, риба та продукти з риби, сметана, м'ясо птиці.
Окрім того, хліб і продукти з борошна здорожчали за місяць на 2,3 %.
Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас подешевшали продукти переробки зернових, макаронні вироби, цукор (на 1,6–0,6 %).
На сьогодні продовольчий кошик подорожчав у порівнянні з жовтнем 2021 року на 36%, і до кінця року прогнозують подорожчання до 40%. Про це заявив член правління Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на обласне управління статистики.
Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 25,4 %.
Найбільше в області подорожчали яйця та сало (на 60,8 % і 26,3 % відповідно). Суттєво зросли також ціни на овочі – на 10,9 %. Здорожчали свинина, яловичину і телятина, масло, рис, сири, риба та продукти з риби, сметана, м'ясо птиці.
Окрім того, хліб і продукти з борошна здорожчали за місяць на 2,3 %.
Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас подешевшали продукти переробки зернових, макаронні вироби, цукор (на 1,6–0,6 %).
На сьогодні продовольчий кошик подорожчав у порівнянні з жовтнем 2021 року на 36%, і до кінця року прогнозують подорожчання до 40%. Про це заявив член правління Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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