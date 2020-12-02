В Україну щодень завозять понад 8 тисяч генераторів





Про це Денис Шмигаль.



«Активізуємо імпорт енергогенеруючих засобів. Кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. У день імпортується близько 8,5 тисячі генераторних установок», - зазначає Шмигаль.



За його словами Україна також отримує фінансову підтримку від партнерів.



«Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом ухвалене рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси спрямуємо на соцзабезпечення та зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу», - пише Прем'єр-міністр.



Крім того, уряд виділив 100 млн грн для першочергового відновлення деокупованої Херсонщини. Це початок відбудови регіону. Насамперед ідеться про критичні потреби жителів області: доступ до світла, води, тепла, зв’язку, медицини. Люди отримують пенсії, які нараховувалися їм у період окупації.

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