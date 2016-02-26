Росіяни обстріляли житловий будинок у Харківській області





Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Смт. Шевченкове, Куп'янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок", - зазначив посадовець.



Тимошенко розповів, що під завалами можуть бути люди. За його словами, на місці події працюють рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних.Про це повідомляє заступник глави Офісу президента"Смт. Шевченкове, Куп'янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок", - зазначив посадовець.Тимошенко розповів, що під завалами можуть бути люди. За його словами, на місці події працюють рятувальники.

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