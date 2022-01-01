21 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 21 листопада святкують організатор масових дійствта журналіст, ведучийЦього дня також особисте свято у директора ДВТП «Волиньфармпостач»21 листопада – іменини у тих, хто носить ім’я Михайло.Також до редакціїзвернулися студентки-випускниці Луцького педагогічного коледжу, аби привітати 21 листопада свого викладачаіз днем народження.Текст привітання подаємо без змін:"Сьогодні у цей морозний день народилась дуже світла людина, людина з великої літери, наставник, лідер, який став прикладом для багатьох.Бути викладачем - це важка працяБути викладачем - дано не кожному.Таких людей, які так щиро віддаються своїй справі дуже мало. Ми дякуємо за всі Ваші старання, за знання які ви заклали у голови кожному з нас. За ті теплі слова, які ви говорили нам кожної зустрічі, за слова підтримки перед кожним виступом та виходом на сцену. Ви завжди переживали за нас більше, а ніж ми самі. Ви вірили в нас, та віддавали частинку себе задля наших перемог.Шановний та любий наш, Миколо Васильовичу! Зі щирими вітаннями звертаються до Вас студентки-випускниці:. За ці швидкі 4 роки, ви стали для нас тим, кого ми не забудемо ніколи, ви дарували нам стільки посмішок та гарного настрою кожного дня, кожної хвилини, коли зустрічали нас коридорами коледжу. Тож дозвольте привітати Вас із такою знаменною подією у Вашому житті, і хочемо вам побажати нехай збудуться усі Ваші найпотаємніші бажання, збережеться все хороше, що є у Вашому житті і примножаться миті радості та любові. Нехай все Ваше добро та щирість яке Ви даруєте кожному - повертається Вам стрицею. Ми хочемо побажати в цей день, щоб щастя вас ніколи не покидало, щоб здоров’я з роками не меншала. Щоб кожен новий день був прекрасніше попереднього!Дуже дякуємо Вам за все, що ви для нас зробили. Прийміть наші слова з усією любов'ю та щирою посмішкою. З днем народження!"