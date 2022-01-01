Добрі новини від ВолиньPost за 20 листопада

Завершуємо день добрими новинами. Традиційно нагадуємо про успіхи Збройних сил України та втрати ворога. Окрім того, сьогодні ми писали про донорку, яка врятувала відразу два життя, та про молодят, які придбали пікап для ЗСУ за подаровані на весілля гроші.Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:Тепер у месенджері можна створювати опитування. До того ж доступні вони взагалі у будь-яких чатах, зокрема в індивідуальних та групових. Щоб скористатися новою функцією, потрібно натиснути на значок «+» та вибрати опцію «Опитування».Повідомляють, що автор опитування може відстежувати докладні результати голосування, а також бачити, який з варіантів вибрав кожен користувач.З’явилася у користувачів і можливість створити свою «Спільноту». До неї можна буде «покласти» кілька груп, об’єднаних однією темою. Нова можливість також дозволить розміщувати оголошення для учасників усіх чатів у спільноті.Кожен з нас хоча б раз на тиждень думає про те, що хотів би читати більше, але на це вистачає часу. У перегляді серіалів, споживанні контенту розважального характеру та спілкуванні в соцмережах немає нічого поганого — іноді вашому мозкові потрібна перерва наприкінці довгого дня. Але виявляється, що якщо приділити хоча б трохи цього часу на читання, це може принести багато користі для вашого здоров'я.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 20 листопада ЗСУ уже знищили близько 84210 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб,танків ‒ 2886 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од,артилерійських систем – 1868 (+1) од,РСЗВ – 393 (+0) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),крилатих ракет ‒ 480 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,спеціальної техніки ‒ 161 (+0).Нововолинські лікарі спільно з медиками Першого медичного об’єднання Львова вкотре провели вилучення нирок та трансплантацію органів двом пацієнтам.Донором посмертно стала 66-річна мешканка Нововолинська.«Схиляємо голови і дякуємо рідним за таке непросте, але благородне рішення», – кажуть медики.Юні артисти виступали попри зниження температури до мінусових значень. Діти кажуть, що ні мороз, ні сніг не зупинить їх у наближенні Перемоги України.Під час благодійного концерту вдалося зібрати 8 932 гривні. Ще 9 780 гривень передала Євгенія Кривов'язюк. Ці гроші залишилися від збору на тепловізор. Усю суму передадуть на мікроавтобус для 24 бригади, у якій служить рожищанинПро вчинок вже подружньої пари розповів український письменникна своїй фейсбук-сторінці та опублікував спільне фото.Любка відзначив, що це чудова інвестиція і гарний приклад для кожного українця.«Цей велетенський повнопривідний джип-пікап Mazda B2500 купили молодятата. Пара побралася наприкінці серпня, а всі подаровані на весіллі гроші вирішили віддати на підтримку української армії, бо це найкраща інвестиція в безпечне й щасливе майбутнє для кожної української сім’ї», — написав він.