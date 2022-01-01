Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика

Валерія Ющика.



Про це



«У результаті ворожого артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, 18 листопада загинув мешканець села Переславичі 40-річний Валерій Ющик.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Вічна пам'ять Герою України. Біль ятрить душу та розриває серце, коли втрачаємо наших земляків», - пишуть у громаді.



Дату та час поховання, прощальної панахиди буде повідомлено згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 листопада стало відомо про загибель військового з Волині, мешканця села Переславичі,Про це йдеться на сторінці Павлівської громади.«У результаті ворожого артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, 18 листопада загинув мешканець села Переславичі 40-річний Валерій Ющик.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Вічна пам'ять Герою України. Біль ятрить душу та розриває серце, коли втрачаємо наших земляків», - пишуть у громаді.Дату та час поховання, прощальної панахиди буде повідомлено згодом.

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