Де завтра, 21 листопада, на Волині не буде світла. АДРЕСИ

Де завтра, 21 листопада, на Волині не буде світла. АДРЕСИ
НЕК «Укренерго» запровадило у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 21 листопада.

Про це повідомляють в обленерго.

Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.

Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

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Теги: Волинь, світло, графіки
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