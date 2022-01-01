Де завтра, 21 листопада, на Волині не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 22:13
НЕК «Укренерго» запровадило у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 21 листопада.
Про це повідомляють в обленерго.
Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.
Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.
Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в обленерго.
Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.
Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.
Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де завтра, 21 листопада, на Волині не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 22:13
Нововолинськ попрощався із 4 загиблими захисниками. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Молодята придбали пікап для ЗСУ за подаровані на весілля гроші
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа