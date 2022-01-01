Де завтра, 21 листопада, на Волині не буде світла. АДРЕСИ





Про це повідомляють в обленерго.



Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за



Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.



Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НЕК «Укренерго» запровадило у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 21 листопада.Про це повідомляють в обленерго.Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

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