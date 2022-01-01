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Молодята придбали пікап для ЗСУ за подаровані на весілля гроші

Молодята придбали пікап для ЗСУ за подаровані на весілля гроші
Молодята, які нещодавно відсвяткували весілля у Чехії, віддали подаровані гроші на потреби ЗСУ.

Про вчинок вже подружньої пари розповів український письменник Андрій Любка на своїй фейсбук-сторінці та опублікував спільне фото, передає інтернет-ресурс "ШоТам".

Любка відзначив, що це чудова інвестиція і гарний приклад для кожного українця.

«Цей велетенський повнопривідний джип-пікап Mazda B2500 купили молодята Тетяна та Ілля. Пара побралася наприкінці серпня, а всі подаровані на весіллі гроші вирішили віддати на підтримку української армії, бо це найкраща інвестиція в безпечне й щасливе майбутнє для кожної української сім’ї», — написав він.

Любка розповів, що молода дружина Тетяна працює в Чехії культураташе в українському посольстві в Празі, а родом вона із Сумщини. Ілля родом із Донеччини, він уже 15 років вивчає й займається юриспруденцією в Чехії.

Письменник відзначив, що своїм вчинком вони показали, що захист України є найнагальнішою потребою.

«Саме на таких прикладах ґрунтується наша віра в неминучу перемогу. Гірко молодятам!», — написав він.

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Теги: Благодійність, допомога ЗСУ, волонтери
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