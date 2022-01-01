Нововолинськ попрощався із 4 загиблими захисниками. ФОТО
Сьогодні, 21:49
У неділю, 20 листопада, Нововолинська громада зустріла чотирьох Героїв. На майдані Незалежності духовенство провело панахиду за загиблими нововолинцями Артемієм Голодюком, Віктором Глинюком, Володимиром Поліхою та Віктором Крутієм з Поромівської громади.
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Сотні мешканців прийшли віддати останню шану Захисникам. Міський голова Борис Карпус висловив співчуття рідним, друзям та побратимам воїнів.
«Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас», – зазначив Борис Карпус.
Опісля, прощання з Артемієм Голодюком та Віктором Глинюком відбулося у Свято-Духівському Соборі. Володимиром Поліхою – у Свято-Покровському храмі.
Захисників з Нововолинська поховали на «Алеї слави Героїв».
Панахида та чин погребіння Віктора Крутія відбулося у рідному селі Поромів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам’ять і слава Героям!
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Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Сотні мешканців прийшли віддати останню шану Захисникам. Міський голова Борис Карпус висловив співчуття рідним, друзям та побратимам воїнів.
«Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас», – зазначив Борис Карпус.
Опісля, прощання з Артемієм Голодюком та Віктором Глинюком відбулося у Свято-Духівському Соборі. Володимиром Поліхою – у Свято-Покровському храмі.
Захисників з Нововолинська поховали на «Алеї слави Героїв».
Панахида та чин погребіння Віктора Крутія відбулося у рідному селі Поромів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам’ять і слава Героям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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