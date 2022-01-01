Нововолинськ попрощався із 4 загиблими захисниками. ФОТО

У неділю, 20 листопада, Нововолинська громада зустріла чотирьох Героїв. На майдані Незалежності духовенство провело панахиду за загиблими нововолинцямитаз Поромівської громади.Про це повідомляє Нововолинська міська рада.Сотні мешканців прийшли віддати останню шану Захисникам. Міський головависловив співчуття рідним, друзям та побратимам воїнів.«Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас», – зазначив Борис Карпус.Опісля, прощання з Артемієм Голодюком та Віктором Глинюком відбулося у Свято-Духівському Соборі. Володимиром Поліхою – у Свято-Покровському храмі.Захисників з Нововолинська поховали на «Алеї слави Героїв».Панахида та чин погребіння Віктора Крутія відбулося у рідному селі Поромів.