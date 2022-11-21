Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада





Про це



Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі на Волині становитиме 1-6° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.







Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до 1° тепла.



Народний прогноз погоди: 21 листопада відзначається Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 21 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, удень очікують невеликий сніг.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі на Волині становитиме 1-6° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла. За даними Sinoptik , в обласному центрі Волині від ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів у Луцьку не передбачають.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до 1° тепла.21 листопада відзначається Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

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