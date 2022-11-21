Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
У понеділок, 21 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, удень очікують невеликий сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі на Волині становитиме 1-6° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.

За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині від ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів у Луцьку не передбачають.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до 1° тепла.

Народний прогноз погоди: 21 листопада відзначається Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода у Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Молодята придбали пікап для ЗСУ за подаровані на весілля гроші
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
«У полон не здавались, бо мучили страшно»: історія 90-річного ветерана УПА з Волині
Сьогодні, 19:33
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:55
У Рожищі діти співали, щоби зібрати гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада
05 листопад, 20:00
Погода на завтра, 30 вересня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 30 вересня, у Луцьку та Волинській області
29 вересень, 20:00
Погода на завтра, 22 вересня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 22 вересня, у Луцьку та Волинській області
21 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
27 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Молодята придбали пікап для ЗСУ за подаровані на весілля гроші
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
«У полон не здавались, бо мучили страшно»: історія 90-річного ветерана УПА з Волині
Сьогодні, 19:33
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:55
 0
У Рожищі діти співали, щоби зібрати гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
 0
Медіа
відео
1/8