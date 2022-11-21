Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 21 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, удень очікують невеликий сніг.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі на Волині становитиме 1-6° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.
За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині від ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів у Луцьку не передбачають.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до 1° тепла.
Народний прогноз погоди: 21 листопада відзначається Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі на Волині становитиме 1-6° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.
За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині від ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів у Луцьку не передбачають.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до 1° тепла.
Народний прогноз погоди: 21 листопада відзначається Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.
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