У Рожищі діти співали, щоби зібрати гроші для ЗСУ. ВІДЕО





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Юні артисти виступали попри зниження температури до мінусових значень. Діти кажуть, що ні мороз, ні сніг не зупинить їх у наближенні Перемоги України.



Під час благодійного концерту вдалося зібрати 8 932 гривні. Ще 9 780 гривень передала Євгенія Кривов'язюк. Ці гроші залишилися від збору на тепловізор. Усю суму передадуть на мікроавтобус для 24 бригади, у якій служить рожищанин Богдан Онисько.







Головне фото – Район. Рожище

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський співочий волонтерський батальйон «Бандерівці» продовжує допомагати Збройним силам України, організовуючи концерти просто неба. Такий виступ відбувся у центрі міста в неділю, 20 листопада.Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.Юні артисти виступали попри зниження температури до мінусових значень. Діти кажуть, що ні мороз, ні сніг не зупинить їх у наближенні Перемоги України.Під час благодійного концерту вдалося зібрати 8 932 гривні. Ще 9 780 гривень передала. Ці гроші залишилися від збору на тепловізор. Усю суму передадуть на мікроавтобус для 24 бригади, у якій служить рожищанин

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