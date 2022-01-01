У Рожищі діти співали, щоби зібрати гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
Рожищенський співочий волонтерський батальйон «Бандерівці» продовжує допомагати Збройним силам України, організовуючи концерти просто неба. Такий виступ відбувся у центрі міста в неділю, 20 листопада.
Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.
Юні артисти виступали попри зниження температури до мінусових значень. Діти кажуть, що ні мороз, ні сніг не зупинить їх у наближенні Перемоги України.
Під час благодійного концерту вдалося зібрати 8 932 гривні. Ще 9 780 гривень передала Євгенія Кривов'язюк. Ці гроші залишилися від збору на тепловізор. Усю суму передадуть на мікроавтобус для 24 бригади, у якій служить рожищанин Богдан Онисько.
Головне фото – Район. Рожище
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Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.
Юні артисти виступали попри зниження температури до мінусових значень. Діти кажуть, що ні мороз, ні сніг не зупинить їх у наближенні Перемоги України.
Під час благодійного концерту вдалося зібрати 8 932 гривні. Ще 9 780 гривень передала Євгенія Кривов'язюк. Ці гроші залишилися від збору на тепловізор. Усю суму передадуть на мікроавтобус для 24 бригади, у якій служить рожищанин Богдан Онисько.
Головне фото – Район. Рожище
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