Спецслужби РФ готують провокації на білоруській АЕС, – розвідка





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За даними розвідки, найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» — території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція «Островець».



Розробкою та реалізацією «проєкту» займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома, повідомили в ГУР.



Розробкою та реалізацією «проєкту» займаються російські спецслужби. Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція «Островець».



«Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму», — йдеться у повідомленні розвідки.



Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведені в стан підвищеної бойової готовності.



«На думку розробників «проєкту» все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві», — зазначили в розвідці.



Як нагадали у ГУР, АЕС «Островець» побудовано режимом Лукашенка у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось із грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловив занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС.Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.За даними розвідки, найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» — території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція «Островець».Розробкою та реалізацією «проєкту» займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома, повідомили в ГУР.Розробкою та реалізацією «проєкту» займаються російські спецслужби. Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція «Островець».«Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму», — йдеться у повідомленні розвідки.Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведені в стан підвищеної бойової готовності.«На думку розробників «проєкту» все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві», — зазначили в розвідці.Як нагадали у ГУР, АЕС «Островець» побудовано режимом Лукашенка у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось із грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловив занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

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