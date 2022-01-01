Уночі на Волині горів будинок: один чоловік загинув, інший – у важкому стані





Про це



Сьогодні, 20 листопада, близько опівночі трапилася пожежа у селі Звози Ківерцівської громади: горів дерев'яний житловий будинок. Сусіди помітили полум'я, викликали рятувальників й кинулися на порятунок господарю. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів люди винесли його з охопленої вогнем будівлі.



За 15 хвилин після виклику, о 00:11, на місце події прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.



З'ясувалося, що вогонь, який спалахнув у прибудові, поширився на покрівлю й житлові кімнати. Горіння локалізували о 00:30, ліквідували о 00:45.



Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка, 1991 року народження.



Господаря, 1987 року народження, якого врятували сусіди з отруєнням чадним газом та опіками обличчя, рук і спини, медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Його стан – важкий.



Причини пожежі встановлюються. Імовірно, вона спричинена коротким замиканням електромережі.



Ще одна пожежа трапилася у хаті-пустці у селі Буцинь, що на Ковельщині. О 03:50 рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка разом з працівниками місцевої пожежної охорони села її ліквідували.



За попередньою інформацією, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у ніч на 20 листопада рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж у житлових будинках. В одній – загинула людина.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 20 листопада, близько опівночі трапилася пожежа у селі Звози Ківерцівської громади: горів дерев'яний житловий будинок. Сусіди помітили полум'я, викликали рятувальників й кинулися на порятунок господарю. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів люди винесли його з охопленої вогнем будівлі.За 15 хвилин після виклику, о 00:11, на місце події прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.З'ясувалося, що вогонь, який спалахнув у прибудові, поширився на покрівлю й житлові кімнати. Горіння локалізували о 00:30, ліквідували о 00:45.Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка, 1991 року народження.Господаря, 1987 року народження, якого врятували сусіди з отруєнням чадним газом та опіками обличчя, рук і спини, медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Його стан – важкий.Причини пожежі встановлюються. Імовірно, вона спричинена коротким замиканням електромережі.Ще одна пожежа трапилася у хаті-пустці у селі Буцинь, що на Ковельщині. О 03:50 рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка разом з працівниками місцевої пожежної охорони села її ліквідували.За попередньою інформацією, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію