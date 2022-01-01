Уночі на Волині горів будинок: один чоловік загинув, інший – у важкому стані

Уночі на Волині горів будинок: один чоловік загинув, інший – у важкому стані
На Волині у ніч на 20 листопада рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж у житлових будинках. В одній – загинула людина.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні, 20 листопада, близько опівночі трапилася пожежа у селі Звози Ківерцівської громади: горів дерев'яний житловий будинок. Сусіди помітили полум'я, викликали рятувальників й кинулися на порятунок господарю. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів люди винесли його з охопленої вогнем будівлі.

За 15 хвилин після виклику, о 00:11, на місце події прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.

З'ясувалося, що вогонь, який спалахнув у прибудові, поширився на покрівлю й житлові кімнати. Горіння локалізували о 00:30, ліквідували о 00:45.

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка, 1991 року народження.

Господаря, 1987 року народження, якого врятували сусіди з отруєнням чадним газом та опіками обличчя, рук і спини, медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Його стан – важкий.

Причини пожежі встановлюються. Імовірно, вона спричинена коротким замиканням електромережі.

Ще одна пожежа трапилася у хаті-пустці у селі Буцинь, що на Ковельщині. О 03:50 рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка разом з працівниками місцевої пожежної охорони села її ліквідували.

За попередньою інформацією, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.




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Теги: Пожежа, Волинь, смерть
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