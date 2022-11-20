У Збройних силах України просять не повідомляти про роботу ППО





Про це заявила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону,



"Їм (окупантам - ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту.



Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші", - зауважила Гуменюк.



І додала: "Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили".



До того ж Гуменюк просить людей не забувати про потужність інформаційного фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія намагається вирахувати позиції української протиповітряної оборони.Про це заявила речниця пресцентру ОК "Південь"в ефірі телемарафону, передає "Українська правда"."Їм (окупантам - ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту.Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші", - зауважила Гуменюк.І додала: "Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили".До того ж Гуменюк просить людей не забувати про потужність інформаційного фронту.

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