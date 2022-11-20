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У Збройних силах України просять не повідомляти про роботу ППО

У Збройних силах України просять не повідомляти про роботу ППО
Росія намагається вирахувати позиції української протиповітряної оборони.

Про це заявила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає "Українська правда".

"Їм (окупантам - ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту.

Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші", - зауважила Гуменюк.

І додала: "Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили".

До того ж Гуменюк просить людей не забувати про потужність інформаційного фронту.

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Теги: ППО, Гуменюк
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