Нововолинськ зустрів тіла чотирьох загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:40
У неділю, 20 листопада, Нововолинськ зустрів чотирьох Героїв – нововолинців Артемія Голодюка, Віктора Глинюка, Володимира Поліху та Віктора Крутія з Поромівської громади.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Місто в скорботі.
Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас.
Молимося за спокій душ Героїв, безмежно дякуємо їм за подвиг!
Щиро співчуваю кожній сім’ї, яка втратила дорогу людину», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Місто в скорботі.
Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас.
Молимося за спокій душ Героїв, безмежно дякуємо їм за подвиг!
Щиро співчуваю кожній сім’ї, яка втратила дорогу людину», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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