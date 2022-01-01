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Нововолинськ зустрів тіла чотирьох загиблих Героїв. ФОТО

Нововолинськ зустрів тіла чотирьох загиблих Героїв. ФОТО
У неділю, 20 листопада, Нововолинськ зустрів чотирьох Героїв – нововолинців Артемія Голодюка, Віктора Глинюка, Володимира Поліху та Віктора Крутія з Поромівської громади.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«Місто в скорботі.

Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас.

Молимося за спокій душ Героїв, безмежно дякуємо їм за подвиг!

Щиро співчуваю кожній сім’ї, яка втратила дорогу людину», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Нововолинськ, зустріли Героїв
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