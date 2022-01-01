Нововолинськ зустрів тіла чотирьох загиблих Героїв. ФОТО

Артемія Голодюка, Віктора Глинюка, Володимира Поліху та Віктора Крутія з Поромівської громади.



Про це Борис Карпус.



«Місто в скорботі.



Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас.



Молимося за спокій душ Героїв, безмежно дякуємо їм за подвиг!



Щиро співчуваю кожній сім’ї, яка втратила дорогу людину», – йдеться у дописі.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 20 листопада, Нововолинськ зустрів чотирьох Героїв – нововолинцівтаз Поромівської громади.Про це повідомив міський голова Нововолинська«Місто в скорботі.Пішли у засвіти найкращі Сини – мужні воїни. Загинули за свободу, за Україну, за кожного з нас.Молимося за спокій душ Героїв, безмежно дякуємо їм за подвиг!Щиро співчуваю кожній сім’ї, яка втратила дорогу людину», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію