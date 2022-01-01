ЗСУ знищили за добу 330 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:00
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 20 листопада ЗСУ уже знищили близько 84210 окупантів, 2886 ворожих танків та 5817 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб,
танків ‒ 2886 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од,
артилерійських систем – 1868 (+1) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб,
танків ‒ 2886 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од,
артилерійських систем – 1868 (+1) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
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