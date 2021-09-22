Волинянка стала посмертним донором і врятувала відразу два життя

Волинянка стала посмертним донором і врятувала відразу два життя
Нововолинські лікарі спільно з медиками Першого медичного об’єднання Львова вкотре провели вилучення нирок та трансплантацію органів двом пацієнтам.

Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.

Донором посмертно стала 66-річна мешканка Нововолинська.

«Схиляємо голови і дякуємо рідним за таке непросте, але благородне рішення», – кажуть медики.

Жінку було госпіталізовано в Нововолинську ЦМЛ з діагнозом внутрішньо-мозковий крововилив. На жаль, життя обірвалося.

Після того як лікарі діагностували смерть мозку, рідні дали дозвіл на трансплантацію органів для порятунку інших людей.

Перед операцією медики створили коридор пошани та вшанували хвилиною мовчання жертовний вчинок, віддячуючи таким чином рідним та жінці за згоду на посмертне донорство.

Трансплантологи Першого територіального медичного об’єднання Львова спільно з хірургами КНП «НЦМЛ» вилучили нирки, одразу транспортували у спеціальному боксі до Львова та успішно пересадили двом жінкам.

Вони перебували на гемодіалізі, і трансплантація нирки була другим шансом на життя. Стан жінок після операції відмінний. Відтепер у них є змога повноцінно жити.


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Теги: Трансплантація, донор, медицина, Нововолинська лікарня
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