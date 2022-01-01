На Луганщині загинув військовий з Волині Сергій Шевчук
Сьогодні, 10:27
На Луганщині від рук російських окупантів загинув волинянин Сергій Шевчук.
Про це інформує голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.
«15 листопада під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та мужність, від артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув наш славний та мужній захисник, житель с. Шкроби Ковельського району Шевчук Сергій Васильович 1986 р.н.
Без тата залишилось двоє діток, без люблячого чоловіка – дружина, без рідного синочка – мама й тато. Щиро співчуваємо та розділяємо ваше горе», – йдеться у дописі.
Зауважують, що про час, дату та маршрут прибуття тіла воїна повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це інформує голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.
«15 листопада під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та мужність, від артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув наш славний та мужній захисник, житель с. Шкроби Ковельського району Шевчук Сергій Васильович 1986 р.н.
Без тата залишилось двоє діток, без люблячого чоловіка – дружина, без рідного синочка – мама й тато. Щиро співчуваємо та розділяємо ваше горе», – йдеться у дописі.
Зауважують, що про час, дату та маршрут прибуття тіла воїна повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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