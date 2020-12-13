У Луцьку нетверезого водія оштрафували на 34 тисячі гривень





Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд,



Правопорушника спіймали в обідню пору 10 жовтня на вулиці Шевченка, 26. Він керував Mazda 2, будучи п’яним, що й підтвердив результат приладу «Drager» – 2,10 проміле, що майже в одинадцять разів перевищує допустиму норму.



Як виявилося, для нього це правопорушення повторне, адже 8 квітня цього року він уже був оштрафований судом на 17 тисяч гривень за п’яне водіння. До того ж чоловік не отримував водійського посвідчення, про що свідчить довідка патрульних.



До суду горе-водій не з’явився, але це не вплинуло на розгляд справи. Дослідивши докази, суд визнав його винним, оштрафувавши на 34 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на вулиці Шевченка спіймали водія у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік попався вже вдруге за рік та вимушений буде заплатити 34 тисячі гривень штрафу.Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд, передає ІА "Волинські новини".Правопорушника спіймали в обідню пору 10 жовтня на вулиці Шевченка, 26. Він керував Mazda 2, будучи п’яним, що й підтвердив результат приладу «Drager» – 2,10 проміле, що майже в одинадцять разів перевищує допустиму норму.Як виявилося, для нього це правопорушення повторне, адже 8 квітня цього року він уже був оштрафований судом на 17 тисяч гривень за п’яне водіння. До того ж чоловік не отримував водійського посвідчення, про що свідчить довідка патрульних.До суду горе-водій не з’явився, але це не вплинуло на розгляд справи. Дослідивши докази, суд визнав його винним, оштрафувавши на 34 тисячі гривень.

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