У Луцьку нетверезого водія оштрафували на 34 тисячі гривень

У Луцьку нетверезого водія оштрафували на 34 тисячі гривень
В обласному центрі Волині на вулиці Шевченка спіймали водія у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік попався вже вдруге за рік та вимушений буде заплатити 34 тисячі гривень штрафу.

Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд, передає ІА "Волинські новини".

Правопорушника спіймали в обідню пору 10 жовтня на вулиці Шевченка, 26. Він керував Mazda 2, будучи п’яним, що й підтвердив результат приладу «Drager» – 2,10 проміле, що майже в одинадцять разів перевищує допустиму норму.

Як виявилося, для нього це правопорушення повторне, адже 8 квітня цього року він уже був оштрафований судом на 17 тисяч гривень за п’яне водіння. До того ж чоловік не отримував водійського посвідчення, про що свідчить довідка патрульних.

До суду горе-водій не з’явився, але це не вплинуло на розгляд справи. Дослідивши докази, суд визнав його винним, оштрафувавши на 34 тисячі гривень.

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Теги: П'яний водій, штраф, суд
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