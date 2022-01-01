Курс валют у Луцьку 20 листопада





Про це



Євро купують за 40,60, а продають за – 40,80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 листопада долар продають за 40,25, а купують за 40,15.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40,60, а продають за – 40,80.Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають за 8,75.

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