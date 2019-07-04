21 листопада Луцьк попрощається із загиблим Героєм Романом Грицюком

Романом Грицюком.



Про це повідомили у мерії.



Відспівування військовослужбовця буде о 10:30 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



Лучанин Грицюк Роман Степанович (18.08.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 06 березня 2022 року.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя. Вічна слава і пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада у Луцьку відбудеться прощання з загиблим ГероємПро це повідомили у мерії.Відспівування військовослужбовця буде о 10:30 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Лучанин Грицюк Роман Степанович (18.08.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 06 березня 2022 року. Загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію