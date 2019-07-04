21 листопада Луцьк попрощається із загиблим Героєм Романом Грицюком

21 листопада Луцьк попрощається із загиблим Героєм Романом Грицюком
21 листопада у Луцьку відбудеться прощання з загиблим Героєм Романом Грицюком.

Про це повідомили у мерії.

Відспівування військовослужбовця буде о 10:30 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Лучанин Грицюк Роман Степанович (18.08.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 06 березня 2022 року.

Загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя. Вічна слава і пам’ять Герою!

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Теги: Луцьк, Грицюк, загиблий
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