На Волині триває заготівля цукрових буряків: скільки коштує цукор. ВІДЕО





Волинські аграрії під урожай нинішнього року посіяли сім тисяч 300 гектарів цукрових буряків, розповів Олександр Книш.



Цьогоріч цукрових буряків посіяли на площах менших на 700 гектарів, ніж торік. Проте враховуючи сприятливі погодні умови, врожайність його хороша – 450 центнерів з гектара з показниками цукристості 16% і більше.



Сезон варіння на заводі розпочали наприкінці вересня. Півтора місяця аграрії возять буряки, натомість отримують цукор.



Після того, як буряки прийняли на бурякопункті, їх вивантажують на територію заводу, миють, ріжуть на стружку. Згодом зі стружки вимивається цукор, виварюється під вакуумом при температурі 72 градуси, розповідає технолог Петро Сенюк.



На луцьких ринках 50-ти кілограмовий мішок цукру цьогорічного врожаю коштує орієнтовно 1 500 гривень, минулого року – 1 200 гривень.



Збір і переробку цукрових буряків аграрії завершать цього місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два з половиною місяці триває сезон заготівлі та переробки цукрових буряків на Волині.Волинські аграрії під урожай нинішнього року посіяли сім тисяч 300 гектарів цукрових буряків, розповів Суспільному керівник відділу обласного управління агропромислового розвиткуЦьогоріч цукрових буряків посіяли на площах менших на 700 гектарів, ніж торік. Проте враховуючи сприятливі погодні умови, врожайність його хороша – 450 центнерів з гектара з показниками цукристості 16% і більше.Сезон варіння на заводі розпочали наприкінці вересня. Півтора місяця аграрії возять буряки, натомість отримують цукор.Після того, як буряки прийняли на бурякопункті, їх вивантажують на територію заводу, миють, ріжуть на стружку. Згодом зі стружки вимивається цукор, виварюється під вакуумом при температурі 72 градуси, розповідає технолог Петро Сенюк.На луцьких ринках 50-ти кілограмовий мішок цукру цьогорічного врожаю коштує орієнтовно 1 500 гривень, минулого року – 1 200 гривень.Збір і переробку цукрових буряків аграрії завершать цього місяця.

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