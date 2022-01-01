Білорусь визнала «екстремістською» пісню про Бандеру
Сьогодні, 05:00
Суд Білорусі визнав «екстремістською» відому українську пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати».
Як повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна» у Telegram, відповідне рішення 14 листопада ухвалив суд Залізничного району Гомеля, пише УНІАН.
Походження пісні «Батько наш – Бандера» невідоме, але з початку війни в Україні вона набула великої популярності. У її тексті оспівують поширену в повстанських піснях історію про пораненого в бою воїна УПА. Втім, ця композиція не фігурує у жодному джерелі, пов’язаному з упівцями.
Вперше пісню «Батько наш – Бандера» заспівали у 2018 року студенти богословського факультету Чернівецького національного університету. Майже ідентичну мелодію має пісня «Зажурились хлопці».
Нагадаємо, що нещодавно МВС Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло «Жыве Беларусь!» і відгук «Жыве».
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Як повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна» у Telegram, відповідне рішення 14 листопада ухвалив суд Залізничного району Гомеля, пише УНІАН.
Походження пісні «Батько наш – Бандера» невідоме, але з початку війни в Україні вона набула великої популярності. У її тексті оспівують поширену в повстанських піснях історію про пораненого в бою воїна УПА. Втім, ця композиція не фігурує у жодному джерелі, пов’язаному з упівцями.
Вперше пісню «Батько наш – Бандера» заспівали у 2018 року студенти богословського факультету Чернівецького національного університету. Майже ідентичну мелодію має пісня «Зажурились хлопці».
Нагадаємо, що нещодавно МВС Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло «Жыве Беларусь!» і відгук «Жыве».
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