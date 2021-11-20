Чому читання корисне для здоров'я





Видання Womans World зібрало все, що вам треба знати про переваги читання, та розповіло про те, як зробити читання книжок звичкою, пише



Чому читати корисно



Читання може допомагати дізнатися щось нове, розвиває уяву і зміцнює увагу. Та не лише це. Виявляється, читання дає ще чотири абсолютно несподівані переваги.



Читання бореться з хворобою Альцгеймера та деменцією



У міру того, як ми старіємо та переживаємо гормональні зміни, як-от менопауза, пам'ять може почати погіршуватися. Читання може допомогти уповільнити цей процес. Дослідження, проведене 2013 року, показало, що у тих, хто регулярно читав у дорослому житті, вікова втрата пам'яті та деменція сповільнювалися на 32 відсотки.



Інше дослідження показало, що чим більше учасники займалися читанням у віці від 20 до 60 років, тим менше у них було шансів захворіти на хворобу Альцгеймера, доводячи, що в будь-який час можна почати читати і отримати користь від читання для мозку.



Читання знижує кров'яний тиск



Незалежно від того, чи є ваш високий кров'яний тиск результатом стресу чи генетики, його контроль допомагає захистити від багатьох проблем зі здоров'ям. Дослідження вчених із Нью-Джерсі показало, що читання протягом 30 хвилин значно знижує кров'яний тиск та гострий стрес. Інше дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що читання знижує рівень стресу в учасників на 68 відсотків, що є ефективнішим, ніж прогулянка, чаювання або прослуховування музики. Учасникам дослідження потрібно було читати мовчки протягом усього шести хвилин, щоб уповільнити частоту серцевих скорочень та зняти напруження у м'язах. Це означає, що для здоров'я достатньо читати зовсім недовго, але краще це робити регулярно.



Читання покращує режим сну



Гарний нічний сон може сильно вплинути на ваше здоров'я. Дослідження показують, що в багатьох жінок, особливо в період менопаузи, виникають проблеми із засинанням, що може спричинити стрес, депресію та тривогу. Але читання перед сном може допомогти подолати ці проблеми. Бразильське дослідження показало, що читання перед сном заспокоює думки, допомагаючи заснути, а дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що у тих, хто читає в ліжку, якість сну краща, ніж у тих, хто так не робить. Отже, якщо ви не можете заснути, візьміть книжку.



Читання покращує загальне самопочуття



Читання може допомогти вам жити краще й довше. Воно допомагає розвинути емпатію та боротися з самотністю, що сприяє відчуттю щастя та більшої соціальної залученості. Також стверджується, що охочі до читання краще можуть впоратися з труднощами та мають вищу самооцінку. Дослідження, проведене в Єльському університеті, навіть показало, що читачі живуть у середньому на чотири місяці довше, ніж ті, хто не читає.





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