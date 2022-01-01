20 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото).Також 20 листопада особисте свято в спеціаліста відділу інформаційної роботи Луцької міської радита громадської активісткиЗа православним календарем 20 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Валерій та Кирило.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру й достатку.Сьогодні відзначається День педіатра та Всесвітній день дитини. Ідея його святкування виникла в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй рекомендувала всім країнам відзначати цей день.