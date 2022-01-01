20 листопада на Волині: гортаючи календар

20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Василина Котлюк (на фото).

Також 20 листопада особисте свято в спеціаліста відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Наталії Бащук та громадської активістки Олени Кравчук.

За православним календарем 20 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Валерій та Кирило.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру й достатку.

Сьогодні відзначається День педіатра та Всесвітній день дитини. Ідея його святкування виникла в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй рекомендувала всім країнам відзначати цей день.

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Теги: День народження, Луцьк
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