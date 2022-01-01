Звільнення з полону українських Героїв: Добрі новини від ВолиньPost за 19 листопада
19 листопад, 23:43
Як би складно не було, мужні українці та українки продовжують триматися і боронити свою Батьківщину вже 269-ий день. Кількість «хороших орків» у зведенні Генштабу ЗСУ невпинно збільшується, і це – не єдина добра новина.
У традиційній рубриці згадуємо лише позитивні інформаційні приводи. Наприклад, сьогодні, 19 листопада, ми писали про таке:
Україні планують виділити у 2023 році близько 17 мільярдів доларів на відбудову
Наступного року Україні планують виділити орієнтовно 17 мільярдів доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, зокрема доріг, мостів та енергетичних об’єктів.
День сержанта: бійців волинської ОМБр відзначили нагородами
У Князівській 14-ій окремій механізованій бригаді, в районі виконання бойових завдань, відбулися урочистості з нагоди Дня сержанта. Бійці отримали відомчі нагороди, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, цінні подарунки, грамоти.
Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів
Втрати окупантів на війні з Україною перевалили вже поза 80 тисяч особового складу. Станом на 19 листопада ЗСУ вже знешкодили 83 880 загарбників.
Україна повернула з полону морських піхотинців
Наші хлопці – вдома! У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.
Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей
Волинянці Софії Конахович – 100 років: свій ювілей пенсіонерка відсвяткувала днями. Жінка закінчила п’ять класів польської школи. На Волинь потрапила у 1946 році та все життя прожила в селі Шклинь Другий нинішнього Луцького району.
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
У Ковельський історичний музей передали частину найбільшого в'язаного прапора України із надписами "Волинь" і "Ковель", який був створений в рамках проєкту "Ми єдині". До патріотичної акції долучилися 350 майстринь з усієї України, із-за кордону та навіть з тимчасово окупованого Херсону.
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Знай наших! Волинські спортсменки Катерина Пилипюк і Катерина Кужель стали бронзовими призерками на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих у Києві.
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У традиційній рубриці згадуємо лише позитивні інформаційні приводи. Наприклад, сьогодні, 19 листопада, ми писали про таке:
Україні планують виділити у 2023 році близько 17 мільярдів доларів на відбудову
Наступного року Україні планують виділити орієнтовно 17 мільярдів доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, зокрема доріг, мостів та енергетичних об’єктів.
День сержанта: бійців волинської ОМБр відзначили нагородами
У Князівській 14-ій окремій механізованій бригаді, в районі виконання бойових завдань, відбулися урочистості з нагоди Дня сержанта. Бійці отримали відомчі нагороди, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, цінні подарунки, грамоти.
Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів
Втрати окупантів на війні з Україною перевалили вже поза 80 тисяч особового складу. Станом на 19 листопада ЗСУ вже знешкодили 83 880 загарбників.
Україна повернула з полону морських піхотинців
Наші хлопці – вдома! У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.
Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей
Волинянці Софії Конахович – 100 років: свій ювілей пенсіонерка відсвяткувала днями. Жінка закінчила п’ять класів польської школи. На Волинь потрапила у 1946 році та все життя прожила в селі Шклинь Другий нинішнього Луцького району.
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
У Ковельський історичний музей передали частину найбільшого в'язаного прапора України із надписами "Волинь" і "Ковель", який був створений в рамках проєкту "Ми єдині". До патріотичної акції долучилися 350 майстринь з усієї України, із-за кордону та навіть з тимчасово окупованого Херсону.
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Знай наших! Волинські спортсменки Катерина Пилипюк і Катерина Кужель стали бронзовими призерками на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих у Києві.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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