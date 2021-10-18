Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо

Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Волинські спортсменки Катерина Пилипюк і Катерина Кужель стали бронзовими призерками на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих у Києві.

Про це повідомляє Суспільне.

21-річна Катерина Пилипюк змагалася у ваговій категорії 48 кілограмів, 22-річна Катерина Кужель – у ваговій категорії 52 кілограми.

Ще одна волинянка, 29-річна Наталія Холод, яка виступала у ваговій категорії 78 кілограмів, посіла п'яте місце.

Згідно з протоколом, Волинську область на чемпіонаті представляли 12 спортсменів. Загалом участь у змаганнях національної першості взяли 310 дзюдоїстів з різних областей України, серед них – 103 жінки.

Також у рамках змагань відбулася церемонія нагородження найкращих спортсменів 2022 року – чемпіонів та призерів світової першості серед дорослих та кадетів, а також чемпіонатів Європи у всіх вікових групах та медалістів Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

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Теги: чемпіонат України, дзюдо, Волинь
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