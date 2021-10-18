Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Сьогодні, 22:55
Волинські спортсменки Катерина Пилипюк і Катерина Кужель стали бронзовими призерками на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих у Києві.
Про це повідомляє Суспільне.
21-річна Катерина Пилипюк змагалася у ваговій категорії 48 кілограмів, 22-річна Катерина Кужель – у ваговій категорії 52 кілограми.
Ще одна волинянка, 29-річна Наталія Холод, яка виступала у ваговій категорії 78 кілограмів, посіла п'яте місце.
Згідно з протоколом, Волинську область на чемпіонаті представляли 12 спортсменів. Загалом участь у змаганнях національної першості взяли 310 дзюдоїстів з різних областей України, серед них – 103 жінки.
Також у рамках змагань відбулася церемонія нагородження найкращих спортсменів 2022 року – чемпіонів та призерів світової першості серед дорослих та кадетів, а також чемпіонатів Європи у всіх вікових групах та медалістів Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
21-річна Катерина Пилипюк змагалася у ваговій категорії 48 кілограмів, 22-річна Катерина Кужель – у ваговій категорії 52 кілограми.
Ще одна волинянка, 29-річна Наталія Холод, яка виступала у ваговій категорії 78 кілограмів, посіла п'яте місце.
Згідно з протоколом, Волинську область на чемпіонаті представляли 12 спортсменів. Загалом участь у змаганнях національної першості взяли 310 дзюдоїстів з різних областей України, серед них – 103 жінки.
Також у рамках змагань відбулася церемонія нагородження найкращих спортсменів 2022 року – чемпіонів та призерів світової першості серед дорослих та кадетів, а також чемпіонатів Європи у всіх вікових групах та медалістів Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 23:07
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Сьогодні, 22:55
У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ
Сьогодні, 21:25
Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів
Сьогодні, 20:33
Медіа